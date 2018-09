Sicarios matan a millonarios, son capturados e impactan al revelar quién los contrató

En Tailandia, la policía ha comenzado las investigaciones por la muerte de una pareja que era buscada por más de una semana.

Familiares y amigos dieron aviso a las autoridades, luego de no saber nada de ellos por varios días, lo que no imaginaron era que sus cuerpos iban a ser encontrados enterrados en el jardín de su casa.

Según sus allegados, Alan Hogg, un empresario de 64 años, y su esposa, Nod Suddaen, ciudadana tailandesa de 61, llevaban una relación de más de 30 años juntos, siempre caracterizada por el amor que se tenían mutuamente. Todo esto cambió la noche del pasado jueves cuando de un momento a otro sus amigos no supieron nada de ellos.

Según las primera investigaciones, Alan y Nod fueron atacados por tres sicarios dentro de la propiedad del hombre de negocios en la mitad de la noche. El primero en perder la vida habría sido el hombre y luego la esposa.

Lo que la policía no imaginó es que sería el propio hermano de la tailandesa, Warut Satchakit, quien estaría detrás de este macabro crimen. Tras dar con su paradero, los tres sicarios confesaron que el cuñado de la víctima los contrató para acabar con ellos, pero él fue quien golpeó mortalmente a Nod Suddaen con una piedra en la cabeza. Luego de esto procedieron con enterrar los cuerpos.



Según reporta The Sun , Satchakit pagó a Phia Kamsai, de 63 años, y Kittipong Kamwan, de 24, para que lo ayuden a cometer el crimen.



Bodies of missing British man and Thai wife found buried in garden in Phrae - more at https://t.co/euanEJhOqe

The bodies of a missing British man (earlier reported as Australian) and his Thai wife have been found buried in the garden of their home in Phrae, northern Thailand.... pic.twitter.com/FxSbu3WRUF