Venezuela pedirá a España extradición por atentado fallido a Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que las autoridades del país pedirán a España la extradición de una persona, que no identificó, por su presunta vinculación con el atentado con explosivos que sufrió el gobernante el pasado 4 de agosto en un acto público.

"Vamos a solicitar legalmente al Gobierno de España la extradición de la persona involucrada (que estaba) directamente desde España dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del atentado", dijo Maduro en una alocución que fue transmitida por el canal estatal VTV.



Durante una reunión con parte de su tren ministerial, el líder chavista insistió en que esta persona guarda relación con el ataque por el que ya han detenido a 28 supuestos implicados mientras que el Gobierno ha señalado a los gobiernos de Colombia, Chile y México.

Investiga a funcionarios de embajadas

Mientras, el Gobierno venezolano anunció que investiga la "presunta complicidad" de funcionarios de las embajadas de México, Colombia y Chile en el país en el atentado con explosivos del cual salió ileso a principios de agosto pasado el presidente, Nicolás Maduro, y por el cual hay 28 detenidos.



A través de un comunicado, la Cancillería venezolana señala que "funcionarios de las embajadas de Colombia, Chile y México presuntamente prestaron o habrían estado dispuestos a prestar colaboración" a varios de los involucrados en el atentado, una información que ya divulgó ayer el Gobierno de Maduro.



Los Gobiernos de Colombia, Chile y México rechazaron de forma inmediata estas acusaciones que "carecen de todo fundamento", según dijo el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



Pero al Gobierno venezolano le "llama la atención el tono y argumentos empleados" por Colombia, Chile y México, "que en lugar de aclarar las circunstancias que han denunciado los terroristas confesos, al involucrar a agentes diplomáticos de sus respectivos países con sus planes de fuga, tienden por el contrario a victimizarse".



La Cancillería venezolana dice en su comunicado que "la reacción de negación a priori observada por los Gobiernos de Colombia, Chile y México pareciera más bien una huida hacia adelante, cuyo análisis elemental lleva a prefigurar total desinterés hacia cualquier investigación objetiva con el propósito de ocultar vínculos y responsabilidades".



El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó ayer que las embajadas de Chile, México y Colombia debían explicar por qué el ciudadano Henryberth Emmanuel Rivas Vivas alias "Morfeo", detenido el sábado en la madrugada por el atentado, mencionó en un video de "confesión" a sus sedes en Caracas.



En este material, el hoy detenido indicó que tras realizarse el fallido atentado contra Maduro, tuvo contacto con una persona, a la que no mencionó, que se encontraba "en España", y quien supuestamente le dice que debe trasladarse a la embajada de Chile en Caracas para que le ayudaran a salir del país.



"Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia y que de Colombia me iban a sacar lo que es frontera", indicó. EFE