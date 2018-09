Joven salta por ventana de Uber en movimiento para evitar secuestro

Una joven de 19 años estuvo al borde del secuestro por parte de una conductora de Uber de 30 años, en Estados Unidos, específicamente en Tallahassee, la capital de Florida.

La policía de Florida dijo Brooke Adkins, una joven de 19 años fue secuestrada por unas horas por una conductora de Uber, cuando salía de una fiesta a las 3:00 a.m.

A través de Twitter, Adkins, relató lo que había ocurrido con la conductora de Uber.

“Esta noche me di cuenta de que ser secuestrado por una conductora de Uber es 100% real”, escribió Adkins al publicar fotos de sus heridas en las redes sociales.

Adkins dijo que la conductora le había hecho pedidos raros durante el transcurso del viaje.

"Ya estaba en mi destino y me preguntó si podía andar más con ella, le dije que podía llevarme alrededor de la cuadra pero que mantuviera el medidor. Después de eso no me dejó salir fuera del automóvil", escribió Adkins en Twitter.

La conductora de Uber también le pidió que mantuviera presionado la cónsola de música del carro.

La joven quiso salir pero la conductora, de nombre Destiny Green le dijo que no, porque ella debía ir al hospital.

Adkins mantuvo, durante todo el viaje, el seguro oculto, para que la misma pudiera salir por la ventana, a pesar de que el carro se encontrara en movimiento.

La joven corrió hasta un estacionamiento en donde se encontró un patrullero de policía.

Vale destacar que la conductora de Uber fue detenida al siguiente día y la empresa la expulsó de su red para siempre.

"Estoy tan agradecido de haber salido bien, pero saltar por la ventana de un automóvil en movimiento y correr en busca de ayuda tiene que ser la cosa más aterradora que he pasado", escribió en su tweet. "Quiero que las chicas se den cuenta de que esto sucede y (sic) estar a salvo, siempre".

PSA tonight I realized that being kidnapped from an uber driver is 100% real I’m so thankful that I got out okay but jumping out a moving car window and running for help has to be the scariest thing I’ve ever gone thru. I want girls to realize this happens & to be safe, always. pic.twitter.com/bQBWDKVRrM