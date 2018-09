Casa de chocolate: el lugar más dulce se alquila para pasar la noche

Si querías alojarte en una cabaña de chocolate, como en el cuento de Hansel y Gretel, ya no hará falta que escapes de la celda de la bruja. Este 26 de septiembre, la oportunidad espera a quienes quieran vivir este sueño, ya que se abrirá el formulario de reserva para ocupar la casita construída en París, Francia.

El hogar construído en 18 metros cuadrados dentro de jardines del Museo de Sèvres de París de Francia, consta con capacidad para alojar a cuatro personas. Fue trabajado por el chocolatero artesanal Jean-Luc Decluzeau. Toda la casa está hecha de chocolate: las paredes, el techo y hasta el estante de patos. Además, la chimenea y la librería también están elaborados con el mismo material.

La casa no cuenta con servicios higiénicos, pero hay un cuarto de baño cerca, dentro del museo de Francia. No tiene acceso a wifi ni hay estacionamiento. Tampoco se puede ingresar con mascotas, o fumar dentro del espacio. La restricción más poderosa es, sin embargo, la de no devorar la casa, tal como hicieran Hansel y Gretel con la casita de dulces construída por la villana de la historia. Para compensar este detalle, el programa dentro de la estancia incluirá una clase de chocolatería con Jean-Luc Decluzeau y bombones de cortesía para los amantes del chocolate.

El 19 de septiembre se realizó la primera reservación y una familia pudo disfrutar de dos noches entre las paredes de la casa de chocolate. Según informaron los organizadores del alquiler, a las diez horas del 26 de septiembre se abrirán las reservas en el sitio web de Booking para poder pasar la noche los días 5 y 6 de octubre en la curiosa casa construida en Francia.