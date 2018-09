La increíble historia de la mujer que regresó al pasado: durmió en el 2008 y despertó en 1992

Víctima de amnesia disociativa por estrés. Cuando Naomi Jacobs despertó en abril del 2008 creyó tener quince años, sin embargo apenas unas horas antes se acostó siendo una mujer de 32 años. Su mente la llevó hacia un viaje al pasado del cual no pudo escapar sino hasta tres meses después.

El hecho sucedió en la ciudad de Manchester (Reino Unido) y ella relata que cuando despertó ella creía ser una adolescente de 15 años y que vivía en 1992. Había perdido toda la memoria de más de una década de su vida. Tal era el grado de su amnesia que tampoco lograba recordar que era madre de un niño.

Choque tecnológico e histórico

Naomi Jacobs no solo tenía que lidiar con el hecho de creer que el rostro que tenía no le correspondía, sino que tuvo que ponerse al día con la vida moderna. Para ella, que se había quedado atrapada en un tiempo anacrónico las redes sociales no existían, la tecnología era abrumadora.

En su 1992 imaginario Sudáfrica aún padecía con el apartheid y Nelson Mandela no había terminado de recorrer su largo camino hacia la libertad. En Irak, Saddam Hussein estaba en el poder, mientras que en Inglaterra, la princesa Diana continuaba acumulando admiradores, por citar algunos ejemplos.

Enfrentamiento del yo del pasado y el yo del presente

Cuando fue adolescente Naomi Jacobs aspiraba en convertirse en periodista o escritora y viajar por todo el mundo. En lugar de ello, se encontró con que era una madre soltera que dependía de los subsidios del Estados y que estaba desempleada.

Ella consultó con un especialista, pero este ni siquiera creyó en la veracidad del caso. Ante su desesperación ella tuvo que buscar formas para mejorar sola. Y lo logró.

Alguien le contó que cuando era adolescente era una escritora empedernida de diarios, por lo que era posible que un camino para retornar hacia su vida normal se hallaran en medio de las palabras.

Naomi Jacobs cuando tenía quince años. Foto: AFP

El detonante de la amnesia disociativa

¿Por qué no recordaba su vida entre 1992 y 2008? ¿Qué había pasado cuando tenía 15 años?

En declaraciones a la BBC, Naomi Jacobs narra que en aquella época de su vida: "hubo mucho estrés. Mi unidad familiar se había derrumbado. Mi padrastro se había ido. Mi relación con mi madre se fracturó".

Según los diarios, alrededor de ese momento, Naomi Jacobs y su madre, quien era alcohólica, tuvieron una discusión terrible. Como respuesta al conflicto su madre se rindió ante la bebida y ella intentó suicidarse.

Luego de leer dichas escenas, Naomi consideró que las decisiones que tomó a los 15 años determinaron el rumbo de su vida.

Pero, eso no fue todo. Tras la lectura de sus diarios ella descubrió que cuando tuvo seis años fue víctima de abuso sexual. Y había enterrado esa memoria hasta que cumplió los 25 años. Resulta difícil imaginar cómo fue, para la adolescente de 15 años que era en su mente en ese momento, leer sobre ese amargo episodio en su propio diario.

Resiliencia y recuperación de la memoria

A pesar de los tragos amargos que tuvo que recordar al leer las palabras que ella misma escribió, también se asombró por el hecho de que hubiese logrado sobrevivir a hechos tan traumáticos.

Tres meses después de su primer episodio de amnesia Naomi despertó y reconoció a la mujer en quien se había convertido. Sus recuerdos regresaron y ella supo que tenía 32 años y que el año era 2008.

Sin embargo, ella tuvo que esperar tres años para saber qué es lo que le había pasado. En el 2011 logró encontrar a un buen psiquiatra. Su especialista investigó mucho y consultó con sus colegas y todos ellos llegaron a la conclusión de que ella padeció amnesia disociativa.

Ese es un tipo muy raro de amnesia. No es fisiológica, pues Naomi Jacobs no perdió la memoria por un golpe en la cabeza- sino psicológica, provocada por estrés severo.