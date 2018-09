Mató a su abuela a puñaladas, confesó el crimen y policía no le creyó

En Argentina, un hombre de 34 años apuñaló a su abuela hasta que la mató. En Junín de los Andes, perteneciente a la provincia de Neuquén, Edén Gastón Lucero asesinó a su abuela, de 92 años. Luego de cometer el crimen, el argentino se dirigió a la comisaría del lugar a confesar su autoría en el homicidio.

“Maté a mi abuela”, le dijo Edén Lucero al comisario Humberto Crisóstomo, Mayor y director de Seguridad de la comisaría de Junín en Argentina alrededor de las 10 de la noche del día de ayer. El asesino le dijo que la víctima estaba muerta, rodeada de su propia sangre en su casa. El policía no le creyó. Según comentó después, su confesión no parecía posible. Aseguró que el homicida no tuvo un relato coherente.

El comisario de Argentina afirmaron que cuando los policías se dirigieron a la vivienda de la anciana de 92 años, ubicada en el barrrio los Primeros Pobladores, ella estaba muerta. "Cuando acuden los efectivos se encuentran a la abuela sin vida en un charco de sangre con más de cinco heridas de arma cortante en su cuerpo", afirmó Humberto Crisóstomo, según Crónica.

Según la fiscalía de Argentina, la abuela de 92 años había muerto hace más de 36 horas. El fiscal Manuel González afirmó, según el medio citado, que la abuela fue atacada a cuchillazos. “Presentaba dos puñaladas en la zona del abdomen y otras dos en la espalda. Además tenía un hachazo en la mandíbula", apuntó.

En la casa de la mujer de 92 años encontraron un cuchillo tipo Tramontina, que fue usado como arma homicida en este asesinato de Argentina. Estaba al lado del cuerpo de la anciana y tenía la hoja partida. Además, también se encontró un hacha en el lugar de los hechos. Alrededor del cuerpo de la abuela de Edén Gastón había un gran charco de sangre.