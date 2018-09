Mujer apuñaló a tres bebés en una guardería y luego intentó suicidarse

La policía de Nueva York , en Estados Unidos informó que cinco personas fueron apuñaladas en un guardería ilegal de la ciudad, entre ellos un recién nacido y dos bebés. Vale destacar que luego de lo sucedido, la empleada se trató se suicidar.

Dos niñas, un niño y un adulto se encontraban en condiciones críticas, pero estable, agregó las autoridades de Nueva York. El incidente ocurrió a las 4:00 a.m.

La jefa adjunta de la policía de Nueva York, Juanita Holmes dijo a los periodistas este viernes que, los bebés tenían edad comprendidas entre 3 días y un mes.

Holmes dijo que otros nueves bebés junto a sus padres, estuvieron en el momento del ataque.

"Hubo un niño con lesiones más graves que los otros dos", dijo Holmes. "En un momento, pensamos que podría haber muerto, pero, gracias a Dios, mejoró".

Un hombre y una mujer, padres de un pequeño de la guardería de Queens, también fueron apuñalados en la pierna y la dama, en el torso.

Vale destacar que la sospechosa, una mujer de 52 años, quien también es empleada de la guardería, fue llevada al hospital por cortarse la muñeca. La misma está bajo custodia.

La guardería funciona en una casa multifamiliar de ladrillos rojos, ubicada en una zona arbolada en Flushing de Queens, por lo que probablemente era ilegal, indicó la policía.

"Hemos visto algunos documentos que indican que se trata de una guardería", dijo Holmes.

En el año 2011, la policía había recibido una queja de "niños gritado" desde esa misma guardería.

Earlier this morning, in the confines of @NYPD109Pct in #Queens, officers found several people with stab wounds, including three infants ranging from 3 days to 1 month old. Suspect is in custody. Watch full remarks by Assistant Chief Holmes @NYPDQueensNorth : pic.twitter.com/LCD5HjRQiK