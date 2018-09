Niña de 5 años fue llevada al médico por infección y descubren que fue violada

En Argentina, una niña fue llevada por su madre a un centro de salud de Rincón de los Sauces por una amigdalitis. Sin embargo, el cuerpo médico que la atendió le recomendó trasladarla a una clínica particular, donde pudieran tratar mejor a la menor. Dos semanas después, la pequeña de cinco años y su madre fueron al centro de salud de Río Negro porque tenía una infección en la parte inferior del cuerpo. Cuando los médicos de la clínica privada de Cipolletti revisaron a la menor, descubrieron que había sido violada contranatura.

Según los doctores que atendieron a la menor, la niña de cinco años presentaba desgarros que indicaban una violación violenta. El cuerpo médico se comunicó con la fiscalía de Río Negro y le informó el abuso sexual. Para preservar la salud de la menor, ella fue trasladada a Viedna, capital de la provincia de Río Negro. El caso también se trasladó a la fiscalía de Neuquén en Argentina.

La pequeña de 5 años está en terapia intensiva debido al abuso sexual al que fue sometida. Los médicos de Argentina afirmaron que será necesaria una intervención quirúrgica.

Los padres de la menor se mantuvieron junto a ella. Pero para la justicia argentina, todavía no está claro por qué no se advirtió la violación de la menor con anterioridad. Siguiendo esa línea, la fiscalía intervino el hogar de la menor, donde se encontró sangre en una toalla, sábanas con manchas y un colchón quemado. Las autoridades argentinas han decomisado esos elementos. Aparentemente, no cuentan con la colaboración de la familia, que ha negado algún abuso sexual. La Defensoría del Niño y del Adolescente de Argentina continúa evaluando separar a la niña de cinco años de su familia.