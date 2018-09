EE.UU.: tiroteo en un tribunal de Pensilvania deja un muerto y cuatro heridos

Pensilvania fue el escenario de un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Tras el ataque al Tribunal de Magistrados del condado de Fayette, en la ciudad estadounidense de Masontown una persona ha fallecido y cuatro han resultado heridas. Se presume que el agresor fue abatido en el lugar del crimen.

Troop B, Uniontown, is investigating as shots fired incident at a MDJ office in Masontown, Fayette County. More information will be released as it becomes available.