Venezolanos se atragantan con video de Maduro en Turquía

El video fue publicado en una red social por el popular chef del restaurante quien es seguido por millones de personas en todo el mundo por ser un personaje que comparte su particular estilo al preparar carnes, así como escenas de su vida.

En las imágenes se observa a Maduro y a Flores viendo al chef preparar con gracia unas jugosas costillas de cordero que se van comiendo en el instante, y también al presidente venezolano degustar un gran tabaco mientras admira una franela con la cara del cocinero que le fue obsequiada.

En otra toma se ve una lujosa caja de tabacos que está personalizada pues tiene una placa dorada que dice "Nicolás Maduro".

Políticos, artistas y demás personalidades venezolanas han levantado su voz a través de las redes sociales para manifestar su repudio a esta visita de Maduro y Flores al restaurante del mediático chef.

El video –que poco tiempo después fue eliminado por el chef de sus redes– no hubiera generado escándalo alguno de no ser porque Venezuela atraviesa una crisis que se traduce en la escasez de medicamentos, de alimentos –incluyendo la carne– y la falla de todos los servicios. La peor cara de la crisis es la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, muchos de los cuales dicen hoy que deben decidir entre comprar los materiales escolares de sus hijos que ya comienzan las clases o comprar comida, pues las dos cosas no se pueden costear.

Hoy Maduro le envió saludos a su "amigo Nusr-Et" –el chef– a quien dijo no conocía antes de esta visita y agregó: "Camarada, muy pronto vuelvo a Estambul".

Comentó que este chef fue muy amable, que se dieron cientos de abrazos y que en su visita al restaurante estuvo sentado en la silla de un sultán. ❧