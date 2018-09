EE. UU.: Médico es acusado de abusar de cientos de mujeres con ayuda de su novia

Horror en Estados Unidos. Un cirujano de Newport Beach, California, fue acusado de drogar y abusar sexualmente de cientos de mujeres en complicidad con su novia, informó el canal NBC.

El sujeto identificado como Grant Robicheaux, es un cirujano ortopédico famoso en el Condado de Orange, no solo por sus tratamientos, sino por haber atendido a atletas de primer nivel. Se informó que Robicheaux fue figura del programa de reality del canal Bravo "Online Dating Rituals of the American Male".

Autoridades locales mencionaron que Grant Robicheaux es investigado por la fiscalía de Orange, luego que dos mujeres lo acusaran a él y a su pareja, Cerissa Laura Riley, de 31, de drogarlas y abusar de ellas.

En conferencia de prensa, Tony Rackauckas, miembro de la fiscalía, indicó que la policía investiga más casos de abuso sexual realizados por los dos, tras encontrarse fotos y videos comprometedores en sus celulares.

Se informó además que la pareja ha sido acusada de violación a través del uso de narcóticos y tráfico de medicina ilegal. Al médico se le imputó además porte ilegal de un arma. Robicheaux encara hasta 40 años de prisión, mientras que Riley 30.

Law enforcement seeking potential additional victims of Grant Robicheaux and Cerissa Riley, who are accused of sexually assaulting two women by use of drugs in Newport Beach. Please call 714-347-8794 if you have additional information https://t.co/xXNu2tonv8 @NewportBeachPD pic.twitter.com/sp927r9rtz