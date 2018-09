Facebook: no abandona a su perro y crea mecanismo para ayudarlo a caminar

Amigos en las buenas y malas. En Facebook, un joven compartió una foto que nos demuestra el amor que puede tener un ser humano por su mascota. En Concepción del Uruguay, un municipio argentino, Martín Velazquez Chama, usuario de la red social que captó el momento, se quedó sorprendido al ver cómo un hombre hizo hasta lo imposible para ayudar a su perro.

El acto, que para muchos ha sido uno de los más nobles gestos que pudo tener, de inmediato le llamó la atención, por lo cual no dudó en tomar una foto y publicarla en Facebook.

Según Velazquez Chama, en su camino a casa de topó con un adulto mayor junto a su perro, para sorpresa suya, el can estaba sobre un pequeño carro de madera. El hombre le indicó que lo tenía de esa manera porque el animal no puede caminar por una enfermedad, razón por la cual le fabricó esta plataforma. "Me dijo que no tenía dinero para un andador", reveló el usuario de Facebook.

"Hace un rato camino a mi laburo, me sentí casi con la obligación de detenerme un momento. Este vecino me dijo que, como no podía pagarle un andador a su fiel amigo, le fabricó un carrito. Me contó casi con lágrimas en sus ojos que hace unos días, a través de un conocido, logró que le fabricaran uno a medida. Ejemplo dignísimo de imitar", publicó.

"En estos días le harán los ajustes a un andador y ya va a poder moverse por sí mismo", agregó el joven al medio local "Ahora". En poco tiempo la imagen se ha vuelto popular en Facebook.