Donald Trump: Stormy Daniels lo pone en apuros con adelanto de su polémico libro

Stormy Daniels, la ex actriz porno que asegura haber tenido encuentros íntimos con Donald Trump, reveló hace unas semanas que se encuentra preparando su biografía. Lo que muchos esperan es que de detalles sobre las citas que tuvo con el mandatario estadounidense.

El texto, que tiene previsto llegar al público en octubre próximo, tiene entre sus líneas explosivos fragmentos sobre la tormentosa 'relación' que habrían tenido. La propia Daniels se ha encargado de circular en las redes sociales información sobre lo que se podrá leer. Algunos fragmentos han sido filtrados a la prensa.

Pero el libro no se enfocará solamente en los encuentros que tuvo con Donald Trump, sino también sobre sus inicios como stripper hasta su exitosa carrera, premios incluidos, en la industria del cine para adultos.

Entre los detalles enfocados a Trump, el diario The Guardian afirma que Daniels ha descrito al presidente de los Estados Unidos como un "payaso e inseguro de sus acciones".

Así también, Stormy Daniels indica que el primer encuentro que tuvo con el magnate se llevó a cabo en el 2006, año en que la esposa del empresario, Melania Trump, había dado a luz a su hijo Barron. Según indica la estadounidense, ambos se conocieron en un torneo de golf, ella habría sido invitada por los guardias de seguridad a pasar a una habitación privada.

Pero "Full Disclosure" (Revelación plena, en español), libro autobiográfico de Stormy Daniels, habla también sobre las aspiraciones políticas de Trump en aquella época y como, tras escuchar sus planes, ella determinó que "nunca estuvo preparado para ser presidente".

Pero eso no sería todo, según el medio británico, Daniels detalla cada uno de los encuentros sexuales y los tilda "de algo que no se quiere acordar". "Impresionante no fue, pero él claramente no tenía la misma opinión", se lee en su libro.

El libro saldrá a la venta el próximo 2 de octubre.