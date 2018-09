Yusaku Maezawa: empresario será el primer turista en viajar a la Luna [VIDEO]

Unos de los secretos mejores guardados del empresario Elon Musk ha sido revelado. En una conferencia de prensa desde California, Estados Unidos, la compañía SpaceX reveló la identidad del primer "turista lunar", individuo que podrá ir al satélite a bordo del cohete BFR.

¿De quién se trata? El afortunado, o por lo menos quien se puede dar el gusto de pagar por la travesía, es el multimillonario japonés Yusaku Maezawa de 42 años.

En la presentación se indicó que Maezawa, de 42 años, es fundador de un importante sitio web de modas y coleccionista de arte contemporáneo. Según informó Elon Musk, el japonés es el primer pasajero privado en dar la vuelta a la Luna a bordo del cohete más potente construido hasta el momento.

Trascendió que Yusaku Maezawa debe su fortuna a la empresa Start Today y la popular tienda virtual de ropa Zozotown. No se ha revelado cuánto pagó por el viaje espacial.

"¡Escogí ir a la Luna!", publicó el japonés en Twitter, junto a una foto cargando a Musk. Así también agregó: "En 2023, voy a invitar a seis u ocho artistas de todo el mundo a unirse a mí en esta misión a la Luna", dijo. Sin embargo, dejó en claro que esto tendrá un costo para los invitados: "Tendrán que crear algo en su retorno a la Tierra a favor de la humanidad", comentó.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG