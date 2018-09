La conmovedora foto de un niño sin dinero para cremar a su padre

El dolor de un niño de 11 años quedó registrada en Twitter. El pequeño fue fotografiado por un hombre de prensa mientras acariciaba el cuerpo inerte de su padre, el reportero que compartió la imagen señaló que nunca había conocido una tragedia parecida.

Se trataba del hijo de Anil, quien era trabajador de alcantarillado de la capital Delhi en la India. El hombre de 27 años falleció mientras trabajaba. Su muerte se produjo cuando cuando la soga que lo ayudaba a descender por la alcantarilla se rompió.

Tras certificarse su muerte, la familia se mostró desesperada ya que no contaban con el dinero suficiente para cremar sus restos. Fue entonces que la fundación Uday decidió iniciar una colecta para ayudar a reunir el dinero necesario para cremar el cuerpo de Anil.



A la par, la foto de ambos fue compartida vía Twitter, por el reportero de The Hindustan Shiv Sunny, quien dijo que la escena del menor durante el velatorio de su padre fue desgarradora. "Soy reportero de crímenes y he visto mucha tragedia. Pero esto era algo que nunca había visto", escribió en la red social.

“El niño se acercó al cuerpo de su padre en un crematorio, movió la sábana de la cara, sostuvo las mejillas con ambas manos, acaba de decir ' papá ' y comenzó a sollozar.”, dice parte del tuit de Shiv Sunny.

El hombre de prensa dijo que no pensó que una fotografía pudiera conmover a tantas personas y agradeció por compartir la imagen. Hasta el cierre de la nota se confirmó que la familia cuenta con más de 43 mil dólares.



The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial