Argentina: Nahir Galarza volvió a negar que joven al que asesinó fuera su pareja

Nahir Galarza, la joven argentina que fue condenada a cadena perpetua por asesinar a su novio de 20 años, rompió su silenció y habló por primera sobre el caso que conmocionó al país de Argentina.

Entre sus declaraciones para el portal Ahora, la joven argentina, quien cumplió 20 años el pasado 11 de setiembre, negó que Fernando Pastorizzo haya sido su novio y se quejó de la difusión de su caso en los medios

"Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie", expresó.

Más adelante, durante la entrevista telefónica, Nahir Galarza recalcó que por ahora está sola y que sería un “milagro” que alguien se le acerque después del acontecimiento del 29 de diciembre, donde Fernando Pastorizzo murió tras recibir dos disparos en una calle de Gualeguaychú.

“Lo que sí, recibo muchas cartas de muchos chicos y chicas. De acá de Argentina, de otros países. Como no pueden comunicarse conmigo, le hablan a mis padres. Ellos imprimen las cartas que mandan y me las traen. Me mandan fuerzas”, agregó.

En tanto, cuando fue consultada por las especulaciones que giraban sobre un supuesto suicidio en la cárcel, Nahir Galarza negó los rumores e indicó que sería la “última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver."

Sobre su reciente traslado a la Unidad Penitenciaria N° 6 de Paraná, lugar donde llegó después su sentencia, la joven comentó estar “mucho mejor” pues en la comisaría de Gualeguaychú se la pasaba sola en una celda.