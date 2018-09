Se reunió con alguien que conoció por Facebook y desaparece por 15 días

Facebook fue el medio para que una mujer argentina de 27 años conociera a un joven y trabara amistad con él. Marina Ardiles decidió viajar a Formosa para reunirse con su amigo virtual de 25 años. Salió del trabajo, y se embarcó a otra ciudad para conocerlo en persona, sin decírselo a nadie de su familia.

Marina Ardiles trabajaba cuidando a una persona de lunes a sábado, en la ciudad de Capital, en Argentina. El día de su desaparición ella trabajó hasta el medio día del fin de semana y luego fue a visitar a un familiar suyo que se encuentra en un sanatorio. Salió del centro de salud alrededor de las cuatro de la tarde. Ella debía tomar un colectivo que la llevara a su casa, en la localidad de La higuera, pero nunca llegó.

Los siete hermanos y los padres de la joven no supieron de ella en días. No sabían que ella había ido a reunirse con el joven que conoció en Facebook. Llamaron y llamaron a su celular pero ella no contestaba. Finalmente, ante la insistencia, un miembro de la familia logró comunicarse con Maria Ardiles. Ella aseguró que estaba bien. A pesar de ello, la familia de Argentina no se conformó con la respuesta. Los padres de la mujer de 27 años consideraron que podría estar detenida en contra de su voluntad, debido al tono de su voz. Cuando volvieron a llamarla, ella ya no contestó.

Los padres de la joven denunciaron su desaparición en la comisaría número 37 de la localidad de Árraga, en Argentina. Su caso fue derivado a la división de la trata de personas. Ellos lograron ubicar a Marina Ardiles por teléfono y la convencieron de que regresara. De esa manera, su familia logró reunirse con ella. Las autoridades del lugar han determinado que se presente la fiscalía por no haber avisado a sus padres que se reuniría con el joven que conoció en Facebook.