Potente tifón Mangkhut deja 49 muertos en Filipinas y se dirige a Hong Kong

El tifón Mangkhut mantiene en vilo a Tailandia. 49 muertos y decenas de desaparecidos ha dejado el paso de uno de los tifones más fuertes que ha golpeado la región en años. Tras su recorrido por Filipinas ahora se dirige a Hong Kong, según informó el Consejo Nacional filipino de Control de Desastres.

Su recorrido por el país llegó con intensas lluvias y fuertes vientos, los mismos que arrancaron árboles, rompieron ventanas y dejaron sin hogares a decenas de filipinos. Asimismo, el potente ciclón cortó la comunicación y luz en diversas zonas del país.



Según informaron las autoridades locales, la mayoría de muertos fue a causa de los deslizamientos de tierra en la isla de Luzon, 4 personas fallecieron en Nueva Vizcaya y la última muerte se produjo a causa de la caída de un árbol.

"De acuerdo con las previsiones actuales, el tifón llegará al delta del Río Perla (Hong Kong) sobre el mediodía", advirtió el Observatorio de Hong Kong este domingo. La isla ya ha elevado el nivel de alarma por tifones al número 10, el más alto.

Un video de YouTube muestra el paso del peligroso tifón:

Pese a que el ciclón se retira, el gobierno ha pedido a la población mantenerse alerta y seguir las medidas de seguridad ante un tifón de esa magnitud. Asimismo, ya que muchos de ellos se encuentran refugiados en otros lugares que no son sus hogares, el gobernador de Cagayán los ha instado a volver solo cuando el tifón Mangkhut se haya retirado.

"Necesitamos mucha ayuda y queremos asistencia del Gobierno nacional", dijo Manuel Mamba en entrevista con un medio local.

Starting a thread of various videos today in HK and Shenzhen as the world’s strongest storm #TyphoonManghkut wiping our cities. (Videos are not mine but collected from messages doing the rounds w WhatsApp and WeChat) pic.twitter.com/FXU5ITrFqN