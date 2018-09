El voto de las mujeres desafía al favorito Jair Bolsonaro

El columnista Juan Arias de El País de España advierte una tendencia en las elecciones de Brasil. Las mujeres brasileñas, que son mayoría (53%) en el electorado, se están movilizando frente al resurgimiento de una extrema derecha militarista y violenta, presidida por el capitán de reserva, Jair Bolsonaro. "La democracia podría ser salvada gracias a las mujeres", comenta Arias.

Las brasileñas representan exactamente el 52,5% del electorado, es decir 77,3 millones del total de 147 millones con derecho a voto.

Evalúa Arias: "Ellas han empezado a moverse con fuerza como indica el movimiento 'Mulheres unidas contra Bolsonaro', que ha recogido ya más de un millón de firmas en Facebook. Es una apuesta femenina contra el resurgimiento de una política que pretende resolver los problemas de este convulso continente a golpe de balas".

También la periodista de El Cronista, Mónica Vallejos, destaca el hecho: "La mayor amenaza para el favorito de los sondeos en los comicios de Brasil son las mujeres. Más de un millón de seguidoras se unieron a grupos de Facebook para concientizar sobre las declaraciones misóginas del ultraderechista Bolsonaro".

Un sondeo de Datafolha que se divulgó esta semana indicó que el porcentaje de rechazo femenino a la candidatura de Bolsonaro subió de 43% a 49%. Su principal rival, el nuevo candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, recibe un rechazo de 16%.

Las impulsoras del grupo "Mulheres unidas contra Bolsonaro" en Facebook indican que el grupo se creó “contra el avance y fortalecimiento del machismo, misoginia y otros tipos de prejuicios representados por el candidato Jair Bolsonaro y sus electores”.

"Una gran oportunidad"

Las activistas agregan: "¡Esta es una gran oportunidad de unión! ¡De reconocimiento de nuestra fuerza!¡El reconocimiento de la fuerza de la unión de las mujeres que puede dirigir el futuro de este país! Bienvenidos a aquellos que se identifican con el crecimiento de este movimiento”.

Bolsonaro ha sido acusado de machista y misógino por comentarios en contra de las mujeres como el que hizo en una discusión con la diputada del PT, María del Rosario, en momentos que se debatía una ley contra la violación sexual: “Hace unos días, me llamaste violador, en el Salón Verde, y te dije que no iba a violarla a usted porque usted no lo merece“, le dijo. Al querer matizar la frase, pronunció: “Ella no merece (ser violada), porque es muy mala, porque es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece”.

Pese a que Bolsonaro ha sucedido a Lula en el favoritismo de las encuestas, hay un factor positivo en el PT, tras la renuncia de Lula a la candidatura del PT, la vicepresidencia será encabezada por Manuela D’Ávila. A sus 36 años, esta periodista y ex diputada federal podría atraer a muchas mujeres que aún no definen su voto. La bandera feminista que levanta puede ser un plus. Algunos la ven como una de las grandes promesas de la izquierda brasileña.

Candidatos del PSL y del PT crecen en las encuestas

- Según la encuesta de la firma Datafolha, la intención de voto de Bolsonaro (PSL), hospitalizado desde hace una semana tras sufrir una puñalada, ha crecido 4 puntos porcentuales desde finales agosto y en 5 días ha pasado del 24% al 26%.

- También ha crecido el apoyo a Fernando Haddad, sustituto de Lula (PT), y está empatado en segundo lugar con el laborista Ciro Gomes. Haddad tiene una intención de voto del 13%, 4 puntos porcentuales más que el lunes y 9 puntos porcentuales más que el 22 de agosto.

- Mientras, Bolsonaro sigue en terapia intensiva y "estable" tras ser acuchillado. Ha pasado por dos operaciones por lesiones en el aparato intestinal.

- Y Fernando Haddad prometió disminuir la violencia en la mayor favela de Río, Rocinha,