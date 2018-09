Tifón Mangkhut deja 13 muertos y diez millones de damnificados en Filipinas

Mangkhut es el tifón más fuerte registrado este año en Filipinas. Así lo señala el experto de la Agencia Meteorológica de Japón, Hiroshi Ishihara. Apenas este viernes tocó tierra en la localidad de Baggao con vientos de hasta 305 kilómetros por hora y ya causó la muerte de trece personas mientras que su potencial destructivo arrasó con la zona norte del país y dejó a diez millones de damnificados.



Actualmente, el fenómeno climático se halla rumbo a Hong Kong y el sur de China tras debilitarse hasta alcanzar vientos de 170 kilómetros por hora y rachas de 260. Vale precisar que el tifón Mangkhut abandonó Filipinas cerca de las 10.00 hora local (2 GMT).

Entre las víctimas identificadas del tifón Mangkhut se hallan dos mineros que ayudaban en las operaciones de rescate en unos deslizamientos en la ciudad de Itogon, en la provincia de Benguet situada a 198 kilómetros al norte de Manila. En dicho lugar también falleció un niño de 13 años.

Además, una familia integrada por cuatro personas, entre ellas un bebé de ocho meses y un niño de dos años, murieron cuando su vivienda fue sepultada por un desprendimiento de tierra en la localidad de Kayapa, según dijo el gobernador Carlos Padilla.

Posteriormente, la Policía también ha hecho público el hallazgo de un cadáver en un río de la capital, Manila. Mientras que en un balneario de Baguio se han registrado al menos cinco muertes

Sin embargo, es posible que el número de fallecidos incremente en las próximas horas. Aún hay muchas regiones que siguen aisladas, luego de que el tifón Mangkhut azotara durante 20 horas las distintas islas del norte del archipiélago filipino con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, y algunos picos de hasta 285, según señala Ricardo Jalad, director del Centro Nacional de Reducción de Desastres de Filipinas.

Además, el tifón Mangkhut dejó a más de cuatro millones de personas sin electricidad y obligó a la evacuación de unas 150 mil personas y la suspensión de casi 200 vuelos domésticos e internacionales.

El tifón Mangkhut dejó a más de cuatro millones de personas sin electricidad y obligó a la evacuación de unas 150 mil personas y la suspensión de casi 200 vuelos domésticos e internacionales, aunque sus efectos afectarán a más de 5,2 millones de filipinos que viven en un radio de 125 kilómetros de la trayectoria de Mangkhut, según los datos Centro Nacional de Reducción de Desastres (NDRRMC).

En tanto, organizaciones humanitarias, como Cruz Roja, elevan el posible número de damnificados por el tifón a 10 millones, si se tiene en cuenta el volumen de personas que viven de la agricultura en todo Luzón, que sufrirán importantes pérdidas en sus cosechas.

Asimismom, desde el Centro Nacional de Reducción de Desastres advirtieron que la fuerza destructora del tifón Mangkhut puede ser semejante a la de Haiyan, un supertifón que causó más de 7.000 víctimas entre muertos y desaparecidos y 16 millones de damnificados en noviembre de 2013.

#ajwamood : #Mangkhut #Ompong #Philippines The massive storm, which forecasters have called the strongest typhoon this year, blew in windows, hurled debris and knocked out power lines when it made landfall in the pre-dawn darkness near Baggao, Cagayan. ( 2-2 ) pic.twitter.com/qaaCrGNoPF