YouTube: bomberos compararon a Nicolás Maduro con un burro y fueron detenidos [VIDEO]

En Venezuela, dos bomberos fueron arrestados por comparan al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, con un burro, a través de un video en Youtube.

En el video de Youtube se observa como unos bomberos llegan a una estación con un burro. En el clip relatan que recibieron la visita del presidente Nicolás Maduro Moros en la estación n°8 de Apartaderos en el estado Mérida; haciendo alusión al animal.

“Como podrán notar está caminado por el pasillo. El mismo está haciendo recorrido de inspección y dándonos instrucciones de cómo está la estación. El presidente Nicolás Maduro está observando la grama (césped) si está en buen estado o no”, dice uno de los bomberos de Venezuela al burro en Youtube.

Además de ello, el trabajador lo “invita” a pasar para “verificar” otros anexos de las instalaciones de la estación de bomberos en Mérida.

“Como ustedes lo está notan notando el presidente está haciendo su recorrido por la cocina”, continúa para Youtube.

Vale destacar que los bomberos son adscritos a la gobernación del estado Mérida, en Venezuela.

El gobernador de la entidad, Ramón Guevara, pidió respeto a los Derechos Humanos de ambos funcionarios.

El presidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) aseguró que lo mínimo que llevan en sus bolsillos son “5000 dólares” y que se van creyendo en falsas ofertas “que forman parte de una campaña internacional” en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

"Una característica de la emigración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares, lo mínimo que llevan son 5.000 dólares, eso es platica oyó, venden una moto, venden un carro, y algunos han vendido hasta el apartamento", señaló.

A través de Youtube, varios venezolanos en Perú explicaron las razones que tienen para regresar a Venezuela, lugar del que partieron en busca de una “vida mejor”.

“Me han golpeado. Me dicen que me vaya de este país, que no somos bienvenidos aquí”, “Abusan, saben de nuestra situación y ellos dicen que prefieren contratar a un venezolano para que pagarle menos y trabaje más”, “He trabajado en lugares donde no me pagaron” son algunas de agresiones que los venezolanos aseguran haber sufrido en su estancia en Perú a través de Youtube.

Sin embargo, no todos están descontentos, también existen ciudadanos de Venezuela que han logrado encontrar estabilidad en el Perú. “Yo también tengo gente que me duele en Venezuela y me encantaría regresar pero que tú quieras regresar, no quiere decir que tengas que mal informar sobre la gente de Perú”, comenta un venezolano que también fue entrevistado. “Más bien siento que Perú ha hecho demasiado por nosotros dándonos permisos de trabajo, y facilidades para ingresar al país”, dijo un joven.