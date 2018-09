Elecciones en Brasil: ataque paraliza campaña de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, el candidato de la derecha de Brasil sigue internado en el hospital. Su estado de salud es incierto, aunque fue declarado estable por el cuerpo médico. Bolsonaro fue acuchillado por un civil el pasado 7 de octubre y desde entonces fue ingresado a un centro de salud.

Según su hijo, Flavio Bolsonario, quien postula en estas elecciones en Brasil a la cámara de senadores por Río de Janeiro, Jair Bolsonaro habría quedado fuera de la primera etapa de la campaña electoral. “No va a poder ir a las calles para hacer campaña para el primer turno, es prácticamente imposible, no puede ir a la calle con la barriga abierta”, dijo según recogió Infobae. Además, dijo que tampoco podría participar en la primera parte de la campaña presidencial de manera virtual. "Todavía no puede hablar tan bien como para hacer transmisiones en vivo por Internet, la orientación médica es que no hable porque al hacerlo acumula gases y esto puede causarle más dolor", puntualizó.

El día de ayer Jair Bolsonaro fue sometido a una operación en el hospital Albert Einsten. Según los médicos del hospital, está recibiendo fisioterapia y alimentos por sonda y ya no tiene fiebre. Esta es la segunda cirugía a la que se tuvo que someter el candidato favorito en las encuestas solo después de Lula Da Silva. Las encuestas brasileñas le dan una aprobación de voto de alrededor del 25%.

El ataque a Jair Bolsonaro



La incertidumbre en las elecciones de Brasil, originadas por la candidatura de Lula Da Silva, se agudizaron tras el ataque que sufrió el candidato presidencial Jair Bolsonaro durante un mitin de campaña, en la ciudad de Juiz de Fora.

El atacante, Adelio Bispo de Oliveira, dijo que lo hizo por las declaraciones del candidato. Jair Bolsonaro es conocido por haber manifestado discursos de corte machista y homófobo. Oliveira fue apresado y actualmente está siendo defendido por un equipo de 4 abogados.