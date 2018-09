Almagro: los venezolanos volverán cuando se restituya la democracia

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que la única manera de resolver la crisis humanitaria que vive Venezuela es devolviéndole al país la democracia que perdió. Asimismo, Almagro destacó el recibimiento de los migrantes en Colombia.

En reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque, Almagro destacó la política de “brazos abiertos” que tiene el país para atender la llegada de cientos de venezolanos, la misma que calificó como “la crisis migratoria más grande”.

Por otro lado, el secretario fue enfático con el “régimen” de Nicolás Maduro, del cual aseguró es “dictatorial” porque niega públicamente las migraciones masivas, así como la crisis que enfrenta el país. El político uruguayo dijo que el partido intenta sostener una “mentira”.

El exministro de Uruguay dijo que era necesario saber que en Venezuela existe una crisis. "Esa es una necesidad que debemos tener muy clara, de lo contrario el régimen nos seguirá mintiendo, nos seguirá diciendo que no existe esa tal crisis, que no existen tales escaseces, que no existen tales dimensiones humanitarias del problema", señaló.

Éxodo masivo de venezolanos

Ante la innegable crisis humanitario y económica que vive Venezuela, varios países de América se han juntado a fin de buscar mejores medidas migratorias que ayuden a recibir a los extranjeros en el país sin que su llegada afecte a los ya residentes.

Dentro de los países que se reunieron se encuentra Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, quienes a diario reciben la mayor cantidad de migrantes por sus fronteras.