Ordenan prisión preventiva para médico que le extirpó riñón sano a menor

Caso ha conmocionado Bolivia. Una jueza del país ha ordenado la prisión preventiva para Róger Moreno, el médico que le extirpó un riñón sano a un menor y luego tuvo que extraerle el afectado dejándolo sin riñones y en estado de gravedad.

El caso del pequeño ha generado indignación en los pacientes del centro médico y amplia repercusión en medios y el mundo ya que según reportó la madre, existía una ecografía en la que se señalaban cuál era claramente el riñón a extraer y no comprende como un especialista en la materia pudo cometer un error de tal envergadura.

Al respecto, la defensa legal de la familia afectada señaló que "la jueza ha ordenado la detención preventiva del galeno en función a los antecedentes que tiene el médico y que en libertad puede influir en el proceso".

Cabe señalar que la audiencia se realizó en el centro médico de la ciudad oriental de Santa Cruz ya que el doctor presenta una patología cardiaca. Según señalaron las autoridades, una vez que reciba el alta, el especialista deberá ingresar a la cárcel.

Buscan ayuda para Sebastián

La pareja continúa en la búsqueda de un donante para su hijo con cáncer ya que el menor no puede ser sometido a una diálisis ni otro tratamiento médico porque no cuenta con ningún riñón. Cabe señalar que hasta la fecha, las autoridades del centro médico no han dado una explicación concreta de lo que sucedió en la sala de cirugía.