Mató a su novia, congeló su cuerpo y ofreció un sacrificio a Lucifer

Un escalofriante crimen ha sacudido Argentina. Natalia Samaniego, de 22 años, fue encontrada muerta por la policía, días después de su asesinato. Su cuerpo estaba envuelto con una frazada y atado con un cable, dentro de una heladera en la casa de su novio. Tenía encima un mensaje dirigido al diablo, que rezaba: “Lucifer, te entrego mi cuerpo para salvarla”.

La policía de Argentina ingresó al hogar de Juan Martín Carleris alertada por el propietario que alquilaba el inmueble. Los vecinos habían referido que la casa ubicada en la avenida Santa Catalina desprendía un fuerte olor. Cuando los policías ingresaron al lugar, encontraron a Martín sedado. Aparentemente, luego de matar a su pareja habría intentado suicidarse con alcohol y pastillas. No desapareció el cuerpo, ni huyó del lugar. Las autoridades han establecido que Samaniego habría sido asesinada el domingo pasado.

Juan Martín Caleris, de 24 años, fue llevado de urgencias al hospital Escuela de Argentina. El cuerpo de Samaniego fue entregado a las autoridades correspondientes para que establezcan las causas y la fecha exacta de su muerte. Ella habría estado estudiando en una universidad de Posadas.

Según su perfil de Facebook, Martín Caleris era tatuador, músico aficionado y exjugador del Club Atlético Chaco For Ever. No tenía ningún antecedente policial y tampoco se habrían generado denuncias en su contra por violencia familiar. Solo hay un registro de un intento de suicidio a fines del 2017. Sin embargo, según la madre de la víctima, Teresa Gamarra, Caleris sí la agredía. "La relación de ellos no era pacífica, él era muy agresivo verbalmente con ella, le decía cosas muy feas. Era muy celoso, llamaba mucho a Natalia y la dejaba en un estado de zozobra", manifestó, según Minuto Uno.

El joven se había mudado con Natalia Samaniego a una vivienda alquilada en Misiones. La provincia está cerca a la frontera de Argentina con Paraguay.