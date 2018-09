Escribió 'Cómo matar a tu esposo' y es acusada de asesinar a su marido

En Facebook, Nancy Brophy escribía esto después de que su esposo muriera por un disparo el 2 de junio en la mañana: “Para mis amigos y familiares de Facebook, tengo una triste noticia que relatar. Mi esposo y el mejor amigo, el chef dan brophy fue asesinado ayer por la mañana. Para aquellos de ustedes que están cerca de mí y sienten que esto merece una llamada, tienes razón, pero estoy luchando para tener sentido de todo ahora mismo”, escribió.

Brophy, muy conocida en Estados Unidos por sus novelas, recibió un gran número de condolencias por la red social. “Mientras aprecio todas tus respuestas amorosas, estoy abrumada”, confesó.

La semana pasada, la novelista de misterio fue detenida acusada del asesinato de su esposo, Daniel Brophy. Los cargos establecidos contra Dorothy Brophy son los de asesinato con arma y el uso ilegal de una pistola. Cuando el personal médico llegó a las escena del crimen Daniel Brophy aún no había muerto. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida pues las heridas eran de gravedad. Él era un reconocido chef y dictaba cursos de cocina en el Instituto Culinario.

“Los escritores son mentirosos. No recuerdo quién dijo eso, pero no es cierto. Al escribir ficción, profundizas y desentierras partes de tu propia vida que has olvidado o que has enterrado profundamente. De acuerdo, a veces es más inteligente cambiar el final”, reza el inicio de la biografía de Nancy Brophy. Ella es conocida en Estados Unidos por publicar El policía equivocado, El marido equivocado y Cómo asesinar a tu marido, que ahora podrían leerse como una saga. En la primera novela la protagonista idea formas para deshacerse de su esposo. En la segunda, la protagonista simula su muerte para escapar de un hombre que la maltrata y en el ensayo Cómo asesinar a tu marido, una mujer se libra de la cárcel después de matar a su esposo.