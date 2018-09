Miles huyen de las costas de EE.UU. por huracán Florence

Largas filas de autos avanzaban por las carreteras de una amplia zona de la costa este de Estados Unidos para huir del huracán Florence, un huracán potencialmente devastador que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de más de un millón de personas.

Ante el riesgo de lluvias torrenciales, fuentes vientos e inundaciones, los estados de Carolina del Norte y del Sur y Virginia, los más amenazados por el huracán Florence, fueron declarados en estado de emergencia, así como Maryland y la capital federal Washington DC.

Los carriles de varias autopistas principales fueron cerradas para permitir un tráfico fluido tierra adentro, en virtud de que 1,7 millones de personas en las Carolinas y Virginia recibieron órdenes de evacuación voluntarias u obligatorias por el huracán Florence, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La tormenta Florence se mueve actualmente a través del Océano Atlántico hacia la costa, donde se espera que toque tierra el jueves.

En su último reporte de las 17:00, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que Florence seguía avanzando como un huracán de categoría 4, de una máxima de 5 en la escala de Saffir Simpson, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes.

El NHC pronosticó un fortalecimiento adicional esta noche y el miércoles y cierto debilitamiento el jueves, pero advirtió que aún así, Florence será un huracán"extremadamente peligroso".

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump instó a obedecer las órdenes de evacuación, insistiendo en que "si se les pide que se vayan, salgan".

The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! https://t.co/YP7ssITwW9 pic.twitter.com/LZIUCgdPTH