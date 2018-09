CNN expone controversia de venezolanos que se quieren ir del Perú

Luego de que Nicolás Maduro anunciara puentes aéreos para la repatriación, decenas de venezolanos se acercaron a la embajada de Venezuela en Perú con la esperanza de volver a su país. Ellos explicaron las razones que tienen para regresar al lugar del que partieron en busca de una “vida mejor”.

Discriminación, abuso, explotación y maltrato son algunos de los motivos que los venezolanos tienen para volver a su país, según una entrevista que realizó CNN a los protagonistas, mientras esperaban ser atendidos en la Embajada de Venezuela en Lima para poder embarcarse en el segundo avión financiado por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Me han golpeado. Me dicen que me vaya de este país, que no somos bienvenidos aquí”, “Abusan, saben de nuestra situación y ellos dicen que prefieren contratar a un venezolano para que pagarle menos y trabaje más”, “He trabajado en lugares donde no me pagaron” son algunas de agresiones que los venezolanos aseguran haber sufrido en su estancia en Perú.

Por otra parte, hay quienes aseguran que quieren volver a su país por razones personales. “Tengo 6 meses aquí en Perú y desde que llegué me salieron unas ampollas. Me diagnosticaron ‘pie diabético’ y por eso no he podido trabajar” explica Édgar Luzardo, quien dice que ha podido vivir en Perú durante este tiempo gracias al apoyo de sus conocidos.

Sin embargo, no todos están descontentos, también existen ciudadanos de Venezuela que han logrado encontrar estabilidad en el Perú. “Yo también tengo gente que me duele en Venezuela y me encantaría regresar pero que tú quieras regresar, no quiere decir que tengas que mal informar sobre la gente de Perú”, comenta un venezolano que también fue entrevistado. “Más bien siento que Perú ha hecho demasiado por nosotros dándonos permisos de trabajo, y facilidades para ingresar al país” finalizó el joven.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 400 000 venezolanos están en Perú. El primer vuelo hacia el país gobernado por Nicolás Maduro partió con 89 personas en un avión con capacidad para 100 pasajeros. Número que equivale al de venezolanos que ingresan al Perú cada media hora.