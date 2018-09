En medio de gran conmoción EE.UU. se prepara para la llegada del huracán Florence [FOTOS]

Máxima alerta en Estados Unidos ante la inminente llegada del potente huracán Florence. Actualmente, ya es de categoría cuatro, pues alcanzó vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y siguió su camino hacia el sureste de EE.UU. En Carolina del Sur ya anunciaron la evacuación de un millón de residentes, mientras que Carolina del Norte también prepara el mismo procedimiento para la mañana del martes.

La alarma de los estadounidenses es tal que los residentes de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia se lanzaron a los supermercados a buscar provisiones ante la inminente llegada del huracán Florence. Mientras que las calles lucen

Mientras tanto, los litorales lucen desiertos, ya que las banderas rojas ya han sido colocadas para advertir a las personas que no ingresen al agua. Los residentes acudieron masivamente a preparar suministros de emergencias, trazar rutas de escape, llenar sacos de arena y proteger sus viviendas.

Y aunque en Carolina del Norte y Carolina del Sur las evacuaciones aún no se han ejecutado , la oficina de Roy Cooper, gobernador del lugar reconoció que ya se están sintiendo los efectos del huracán Florence. La costa del Estado presenta fuertes marejadas, corrientes y oleaje. "Todos en Carolina del Norte deben mantenerse atentos a Florence y prepararse para su impacto más avanzada la semana", advirtió Cooper.

La oficina del gobernador de Virginia, Ralph Northam, describió al huracán Florence como posiblemente el "huracán más importante en décadas" para el estado, y advirtió sobre "inundaciones catastróficas, fuertes vientos y, posiblemente, cortes generalizados de energía".

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K