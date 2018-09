Mueren 35 personas tras una explosión de gas en Nigeria

Este lunes, en el centro de Nigeria, una gran explosión mató a 35 personas, las cuales quedaron irreconocibles.

En Lafia, específicamente en el estado de Nasawara (Nigeria) gran cantidad de personas sufrieron quemaduras por la explosión. Testigos aseguraron que ayudaron a sacar a las 35 víctimas mientras una docena de vehículos también se incendiaban.

Vale destacar que los heridos por la explosión tuvieron que ser llevados a hospitales cercanos de Nigeria en motocicleta, puesto que no había ambulancias disponibles.

A través de la red social de Twitter, Bulola Saraki, el presidente del parlamento de Nigeria dijo que la explosión "fue horrorosa" y que al mismo tiempo había hablado con con lo sobrevivientes.

I just visited the survivors of today’s horrific gas explosion in Nasarawa State. My thoughts and prayers remain with the families that lost loved ones today. We will continue to support the State Government to ensure the speedy and full recovery of the all the victims. pic.twitter.com/XuwS9xH2Uc