Chelsea Manning: sigo "luchando muchas de las mismas batallas"

Chelsea Manning, la exanalista militar que filtró miles de documentos de la inteligencia estadounidense a WikiLeaks, aseguró que sigue luchando "muchas de las mismas batallas que peleaba hace tres años", en una conferencia en Nueva Zelanda.

Preguntada durante el acto si su vida había recuperado la normalidad tras ser liberada en 2016 después de que el entonces presidente estadounidense Barack Obama le conmutara la pena por el tiempo cumplido, Manning respondió que "no es la clase de cosas con final feliz", según citó Radio New Zealand.



La estadounidense transgénero, condenada en 2013 cuando aún era conocida como el soldado Bradley Manning a 35 años de prisión por la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia de Estados Unidos, dijo que durante la etapa en que sirvió en Irak y Afganistán comenzó a darse cuenta del coste humano de la guerra.



"Comencé a darme cuenta lentamente. Yo no estaba trabajando con estadísticas, era la vida de la gente", señaló la mujer de 30 años, quien recordó que antes de enlistarse en el Ejército se encontraba sin un hogar porque la habían echado de la casa de su padre.



"Procesé todo lo que pasó con el tiempo y cuando eso sucedió, no pude separar mi trabajo de la realidad. Ya no lo podía hacer más", recalcó en el acto en Wellington, al afirmar que eso la impulsó a filtrar 750.000 documentos clasificados a WikiLeaks en 2010.



Manning realizó una gira en Nueva Zelanda tras recibir un permiso especial debido a que sus antecedentes penales le impedían obtener un visado directamente, a diferencia de Australia donde las autoridades le denegaron la entrada al país. EFE