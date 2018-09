Mujeres vírgenes, tatuajes y sexo eran los pedidos de “el Capitán”

Reclutar mujeres menores de edad era su especialidad. Raúl Romero Pabón o mejor conocido como “el Capitán” fue detenido luego de la denuncia de una madre cuya niña de 12 años había desaparecido y quien volvió a casa luego de ser tatuada y chantajeada por el amigo de Liliana Campos, alias La Madame.

El calvario de la mujer inició cuando la adolescente se fue de casa. La menor había decidido escaparse con una amiga de 16 años, con quien su mamá le había prohibido tener amistad.

Fue la amiga, quien le propuso ingresar al “negocios” no sin antes preguntarle si era virgen. Tras conversar, ambas llegaron hasta una casa de Bomba del Amparo, en Colombia, donde John Padilla, tatuó a la menor y luego le pidió que se desnude para fotografiarla y enviarle las fotos al excapitán.

“John me metió a un cuartico y me puso el nombre del infante de marina en la pelvis, junto a tres corazones y una coronita. Supe que eso iba a suceder cuando iba en el taxi y Vanessa comentó que Romero hasta incluso podía comprarnos una casa […] Vanessa me preguntó si era virgen y le contesté que sí. Luego me advirtió: ‘Dime la verdad, porque si no se nos daña todo el plan’, dijo la menor.

Tras ser aprobadas por el exmiembro de la Armada, éste les envió dinero para que consigan donde dormir y días después, la pequeña fue encontrada por su padre, quien la rescató y se la llevó de regreso a casa.

Desde allí la menor confesó a su madre lo sucedido y fue ella quien puso la denuncia. “Cuando regresé encontré a Andrea dando gritos, porque le ardía mucho. Entonces vi que tenía el short y la panty pegados a sus partes. Y me mostró el tatuaje. Enseguida fuimos al Caivas y le hicieron exámenes de Medicina Legal […] Mi hija se encerraba y decía que se quería matar, que no quería vivir”, recordó la madre.

Según las investigaciones, el Capitán tenía en mente capturar más niñas, entre ellas, una menor de 10 años.