La mató de 6 disparos al descubrir que era una trabajadora sexual

No soportó que se dedicara a la prostitución. Naphathorn Kanokasemsophon fue asesinada de 6 disparos por su novio luego de que éste descubriera su doble vida. El sospechoso la citó con engaños y le prometió que si accedía a verlo ya no la molestaría nunca más.

En el negocio, la joven era conocida como la “enfermera” y contaba con una extensa cartera de clientes en Pattaya, quienes pagaban todos sus lujos. Uno de ellos le depositaba mensualmente hasta 900 dólares.

Según trascendió, la víctima utilizaba el dinero para diversas cirugías cosméticas —entre ellas un aumento de busto- y comprar ropa de marca y auto en el que se transportaba y donde la mataron.

Ahora las autoridades están detrás del paradero de su novio, Wallop Huayhongthong, con quien mantenía una relación desde hace un año. Una de las pruebas que lo incrimina es el último mensaje de celular de la víctima en la que su pareja le pide encontrarse en una cita.

Según el reporte oficial, el asesinato se dio en horas de la madrugada el pasado 3 de septiembre. "Creemos que este asesinato estuvo motivado por celos", señaló el coronel Phaitoon Phitaktham, quien encabeza la investigación.

Cabe señalar que los registros telefónicos también señalan que la mujer estaba viendo a otros hombres y que sus últimos días la pasó gastando su fortuna en lujosos productos y apoyando a su familia.

Wallop Huayhongthong cuenta con una orden de arresto y según las autoridades, el hombre la habría perseguido indignado porque era divorciada, tenía dos hijos y sobre todo se dedicaba a la prostitución.

Jealous boyfriend shoots his Thai prostitute lover six times in the head after finding out she was seeing foreign men https://t.co/COvDpllWXJ pic.twitter.com/sj0PxbfluS