Denunció a mejor amiga de 59 años por tener relaciones sexuales con su hijo de 14

Una mujer británica de 59 años ha sido denunciada por su amiga luego de que esta descubriera teniendo sexo a ella y su hijo de 14 años en el balcón de un apartamento vacacional en Sant Antoni, en España.

Según relató la denunciante, todos habían viajado hasta el popular destino de Ibiza para pasar vacaciones juntos, sin embargo, su nieto bebió demasiado alcohol y se dejó llevar por las insinuaciones de Gail Dickinson.

La madre del menor recordó que durante la reunión ella le dio varias cervezas a su hijo y luego él bebió más. Además, durante el paseo la Gail empezó a tocarle las piernas y decirle: “Tu madre cree que eres un niño, pero yo sé que eres un hombre”.

Al respecto, la abuela del menor confirmó los comentarios sexuales hacia su nieto. Y aseguró que fue ella quien lo mandó a dormir cuando encontró a ambos en el hall del hotel y ver que el menor lucía excitado.

Todo parecía haberse tranquilizado hasta que la abuela del menor despertó y vio a Gail haciéndole sexo oral a su nieto. “Él parecía disfrutar, ella daba órdenes y le seguía como un robot”, señaló.

Por otro lado, durante el juicio, el menor aseguró sentirse arrepentido y dijo que todo fue culpa del alcohol. “No hubiera sucedido si hubiera estado sobrio. Me sorprendió que sucediera. Cuando me levanté por la mañana, me sentí muy sucio y me arrepentí”, aseveró.

El hecho se registró el pasado 13 de junio del año pasado, sin embargo, el juicio aún continúa.