Ultraderechista Bolsonaro recibe una puñalada en pleno acto electoral

El ultraderechista Jair Bolsonaro, el candidato a la presidencia de Brasil que más intención de voto recibe en las encuestas y a la vez el que más rechazo genera en el electorado, ha sido atacado en un acto de campaña en el Estado de Minas Gerais. Según se ve en un video filtrado por las redes sociales, un hombre armado con un cuchillo le ha apuñalado en el abdomen. Bolsonaro ha sido trasladado al hospital, donde según los medios brasileños se encuentra estable. La policía brasileña asegura que ha detenido al agresor.

Jair Bolsonaro va en hombros de sus seguidores sobre la multitud por la calle. Una imagen frecuente en su campaña por la presidencia de Brasil. Lleva una camiseta amarilla, promocionando su agrupación, el Partido Social Liberal. Saluda triunfalmente a la multitud de una acera levantando un brazo y abre la boca, sonriente. Se gira para saludar a la otra acera, hace amago de levantar la otra mano y entonces pasa. En una fracción de segundo se encoge sobre sí mismo, con las manos en el abdomen y la sonrisa ahora desencajada en gesto de dolor. Se desploma sobre sus portadores.

Agresor socialista

Adélio Bispo de Oliveiro, de 40 años, se le había acercado cuchillo en mano y le había infligido una herida que le llevó directo al hospital de Juiz de Fora (Minas Gerais), donde tuvo que recibir una intervención quirúrgica.

La gravedad, sin embargo, es mayor por otro lado. Ni en el peor momento de esta caótica campaña, ni en todas las turbulencias que ha sufrido la primera potencia latinoamericana en su reciente democracia, se había visto una agresión con arma contra un candidato.

Todos los pesos pesados de la política brasileña han coincidido en reconocer el daño que se ha hecho con la agresión al proceso democrático. Desde el presidente Michel Temer hasta muchos de sus rivales en la campaña, como Ciro Gomes o Geraldo Alckmin. La Orden de Abogados de Brasil emitió otro comunicado: “La democracia no aguanta este tipo de situaciones”.

La seriedad simbólica del suceso es prácticamente de lo poco que se conoce de momento. Se sabe que el agresor fue detenido, pero no sus objetivos exactos. Que Bolsonaro está bien, pero que no se sabe cuándo recibirá el alta. Que ha suspendido temporalmente su campaña pero no qué cambios hará cuando vuelva al redil, ahora armado con la autoridad de un superviviente, y pruebas fehacientes de la peligrosidad de quienes ha estado llamando enemigos durante años.

Del agresor se sabe por ahora que es un exmilitante del Partido Socialista entre los años 2007 y 2014. Es su perfil de Facebook se presenta como un defensor de Nicolás Maduro: al menos es lo que se desprende de varios de sus comentarios. También solía criticar con frecuencia a Bolsonaro y su costumbre de defender la dictadura militar brasileña (1964-1895) diciendo que tendrían que haber matado más.

Justicia rechaza apelación de Lula da Silva

El magistrado Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, rechazó hoy un recurso de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra un fallo de la justicia electoral que vetó su candidatura presidencial.

La Justicia electoral fundamentó su fallo en una ley conocida como "Ficha Limpia", promulgada por el propio Lula en 2010, cuando aún estaba en el poder, según la cual toda persona con una condena ratificada en segunda instancia está impedida de postular a algún cargo electivo.

El PT ha dicho que insistirá hasta último momento con Lula, pero también baraja la posibilidad de que su máximo líder sea sustituido por el exministro de Educación Fernando Haddad, también investigado por corrupción.