¿Colectivo Pussy Riot? Ellas invadieron la final del Mundial Rusia 2018

Francia se coronó campeón del mundo en la final del Mundial Rusia 2018 ante Croacia y por segunda vez en su historia. El electrizante encuentro estuvo lleno de emociones y varios goles, pero una peculiar escena de mujeres invadiendo el campo de juego se robó la atención de miles por unos segundos, ¿quiénes con?.

El grupo de cuatro mujeres que interrumpió el Francia vs Croacia pertenecen al colectivo Pussy Riot. El movimiento de activistas y músicos punk de Rusia se atribuyó la invasión a través de un mensaje emitido en Twitter.

Pussy Riot es un movimiento de activistas y músicos punk de Rusia que se muestran en contra de gobierno del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. El colectivo exige que se liberen a los presos políticos, poner fin a "arrestos ilegales durante las protestas", y "permitir la competencia política en Rusia".

El colectivo formado en 2011 como una banda de punk-rock feminista, también suele armar este tipo de manifestaciones para provocar al gobierno en reclamo a la situación actual de las mujeres en Rusia.

La revista Time, señala que dos de sus fundadoras, Nadezhda Tolokonnikova y María Alyokhina, son verdaderas celebridades en Rusia tras su encarcelamiento en 2013. Ellas lograron gran aceptación en la población rusa pese a que el propósito del gobierno de Vladimir Putin era silenciar su mensaje crítico hacia su administración

THIS. ALL THIS 🙌 pic.twitter.com/tOtCx39owk