Donald Trump: "Todo el mundo quiere que yo sea reelegido en 2020"

Donald Trump ha manifestado su intención de ser reelegido en su cargo como presidente de los Estados Unidos en el año 2020, según él, "no hay rival" entre sus posibles oponentes del Partido Demócrata.

Donald Trump fue consultado sobre si se presentará en las próximas elecciones y respondió que es "bastante seguro" de que así sea. "Parece que todo el mundo quiere que lo haga", dijo en entrevista con el diario The Mail on Sunday.

Sobre su rival, el mandatario norteamericano sostuvo que no existe ni uno con la capacidad para derrotarlo. "No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie", aseguró.

En la entrevista también se le preguntó por los temas de conversación que habría entablado con la reina Isabell II, a lo que Trump afirmó que se tocó el Brexit. "Lo hicimos. Dijo que es un problema muy complejo, y tiene razón. Creo que nadie tenía idea de lo complejo que iba a ser (...). Todo el mundo creía que sería algo así como 'Oh, es muy fácil. Estamos o no estamos'. Veremos qué pasa", explicó.

Sobre la reina inglesa dijo que "es una mujer increíble, muy inteligente y hermosa". "Y cuando digo que es hermosa me refiero a por dentro y por fuera. Eso es una mujer hermosa", añadió.