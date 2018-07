Argentina: Pity Álvarez se entrega a policía y acepta autoría de crimen

El día de hoy el cantante de rock ‘Pity’ Álvarez ha pasado de ocupar las páginas de música y espectáculos de los principales medios argentinos a formar parte de las secciones de policiales, luego que se hiciera conocido que se entregó a la policía de su país tras aceptar el crimen del que se le hacía responsable.

La madrugada de ayer en un confuso incidente se produjo la muerte de Cristian Díaz de 36 años, tras las investigaciones policiales se pudo determinar el hallazgo de un arma de propiedad del cantante, por lo que el juez Martín Yadarol ordenó rápidamente la captura de Cristian Álvarez, vocalista de la banda Viejas Locas donde usa el nombre artístico de ‘Pity’.

Según la versión del abogado de Álvarez, Sebastián Queijeiro, el artista habría actuado en defensa propia pues dijo que el occiso se dedicaba a robar, según indica El País.

El defensor también indicó que prefiere que su patrocinado aún no declare por sus aún persistentes problemas con las drogas.

"Pasa de la euforia a quedarse profundamente dormido. Yo creo que sigue consumiendo. Se drogó durante 25 o 30 años seguidos y la abstinencia debe ser fatal", explicó Queijeiro.

No obstante, la versión de Álvarez estaría a punto de ser rebatida por la declaración del Secretario de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien ha dicho que la víctima no presentaba antecedentes penales y no portaba ningún arma de fuego. Asimismo, las cámaras de seguridad de la ciudad revelan que ‘Pity’ fue quien arrojó el arma dentro de una alcantarilla.