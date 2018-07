Facebook: oficial que ignoró ataque racista contra mujer tomó drástica decisión [VIDEO]

En Estados Unidos un caso de racismo en contra de los latinos generó múltiples reacciones en Facebook, debido a que una mujer fue acosada y humillada por usar la camiseta de Puerto Rico en Chicago. Pese a que había un policía en la zona, no hizo nada para impedir el ataque.

Luego de la viralización de la cinta en Facebook, se dio a conocer que el oficial ignoró las súplicas de la mujer que usaba la camiseta, por ello la ola de comentarios en su contra no se hicieron esperar, provocando que los usuarios lo acusen de "apoyar los crímenes de odio".

El oficial identificado como Patrick Connor decidió renunciar; sin embargo, deberá de enfrentar una audiencia disciplinaria que fue programada para hoy jueves, según el diario Chicago Sun-Times. “Estamos abordando más aspectos de este incidente y el Superintendente General Arnold Randall tendrá más detalles a la disponibilidad de los medios mañana por la mañana”, expresó en un comunicado la Reserva Forestal del Condado Cook, que confirmó la renuncia del oficial.

Como se recuerda, en la cinta de Facebook se puede ver que Nia Irizarry (24), quien celebraba su cumpleaños en el lugar, fue cuestionada de forma agresiva por el estadounidense Timothy Trybus (62), quien dijo que “no deberías usar eso”, refiriéndose a una camiseta que decía “Puerto Rico” y mostraba la bandera de la isla.

Effective today, Officer Patrick Connor no longer serves in the police department of the Forest Preserves of Cook County. He resigned late today. But that isn’t where our work ends.