Donald Trump estaría involucrado en la detención de actriz porno

Un striptease le costó el trabajo. La actriz porno Stormy Daniels conocida por afirmar haber mantenido un encuentro sexual con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue detenida pues habría permitido que la toquen durante una de sus presentaciones. Como se recuerda este tipo de actos está prohibido en el país.

El hecho ocurrió en el club nocturno Sirens de Columbus. Tras el incidente fue su abogado Michael Avenatti quien confirmó la noticia y aseguró que el arresto se produjo mientras Stephanie Clifford (nombre de pila de la actriz) daba “el mismo espectáculo que ella ha interpretado en casi 100 clubes de todo el país”.

La defensa legal de Stormy Daniels añadió que la detención se produjo días después de que la artista ofreciese un baile nudista para la Casa Blanca. Por lo que no descartó que el arresto responda a “motivaciones políticas”.

“Es fruto de la desesperación” de Donald Trump, detalló el letrado. Y aseguró que su patrocinada había sido víctima de una trampa. Tras su detención, Avenatti dijo que el gobierno de Estados Unidos debería “tener prioridades más altas”.

Como se recuerda, la actriz porno asegura haber mantenido una relación con el mandatario de Estados Unidos en el 2006. Fecha en la que ya estaba casado con la actual primera dama Melania. Stormy Daniels no solo afirmó la relación también aseguró que le pagaron 130.000 dólares por su silencio. Cabe señalar que Daniels y Trump mantienen una disputa legal por el caso.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta