Inglaterra: vendió todo para pagar su funeral, pero el diagnóstico estaba errado [FOTOS]

Una impactante historia vivió Julie Shann, de 55 años, quien fue diagnosticada de cáncer de pulmón en etapa terminal, convirtiéndose en el peor día de su vida. Sin embargo, decidió afrontar el momento con valentía y organizar su funeral, pero necesitaba dinero.

La británica decidió vender todas sus pertenencias para cubrir todos los costos y hacerse un funeral, pero grande fue su sorpresa al descubrir que su diagnóstico estaba errado y su mundo cambió radicalmente. "Durante un mes me hicieron pensar que me estaba muriendo y tuve que planear mi propio funeral, fue absolutamente desgarrador", manifestó Shann al Daily Mail.

"Lloré para dormir por las noches y cada vez que me acostaba, no sabía si volvería a despertarme la mañana siguiente", indicó la británica quien en enero del 2015 se deshizo de todas sus pertenencias tras el diagnóstico mortal.

La mujer de 55 años comentó que vendió hasta su anillo de bodas y el anillo que le heredó su abuela, además de antigüedades valiosas y joyas de oro que normalmente serían entregadas a sus hijos. "Tuve que vender casi todas las posesiones preciadas para mi, ya que no tenía dinero para pagar mi funeral y no quería dejar a mi familia con la carga", dijo la mujer.

DESCUBRIÓ LA VERDAD

Cuando visitó la clínica de cáncer Hull Royal un mes después, comentó que los médicos le dijeron que nunca tuvo cáncer y que el médico dijo que no tenía dicho diagnóstico y todo se habría tratado de un lamentable error.

Tres años después, Shann reveló que aún tiene "el corazón roto" por perder sus cosas más preciadas, ya que no tenía la necesidad de separarse de todo al gozar de buena salud y estabilidad económica. "Fui a cirugía para preguntar por qué había cometido ese error, pero el (Doctor) no me atendió y llamó a la policía para que me escoltara del lugar", denunció la joven.

Hasta el momento la mujer británica continúa exigiendo explicaciones de lo sucedido, pero no ha recibido ninguna respuesta.