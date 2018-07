Donald Trump llega a Bruselas para participar en cumbre de la OTAN

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llegó a Bruselas en donde participará en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN) y la Unión Europea (UE); en la que también se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo lunes en Helsiski.

Antes de partir a la gira por Europa, Donald Trump no dudó en realizar varias críticas contra la OTAN, mientras se mostraba esperanzado con la reunión con Putin.

"Tengo a la OTAN, tengo al Reino Unido, que está con cierta agitación, y tengo a Putin. Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?", dijo Trump a periodistas antes de partir.

Trump insistió que todos los miembros de la OTAN deberían aportar al menos el 2 % de su producto interior bruto (PIB) a la defensa común, para reducir la carga financiera estadounidense.

"La OTAN no nos ha tratado de forma justa, pero creo que lo resolveremos de alguna forma", aseguró.

No es la primera vez que Trump exige que los miembros de la OTAN "reembolsen" los pagos que EE.UU. ha hecho para la defensa común, a pesar de que "así no es cómo funcionan" las contribuciones a la Alianza, recordó el presidente de Estados Unidos.

La visita de Trump a Bruselas llega además en un momento de fuertes tensiones comerciales por los aranceles impuestos al acero y aluminio de la UE, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quiso defender al bloque al aconsejar a Trump que "aprecie" a sus aliados, porque "al fin y al cabo no tiene tantos".

"La Unión Europea hace que sea imposible que nuestros agricultores, trabajadores y compañías hagan negocios en Europa (...), y luego quieren que les defendamos alegremente mediante la OTAN, y paguemos alegremente por ello. ¡Eso simplemente no funciona!", escribió en otro tuit rumbo a Bruselas.

The European Union makes it impossible for our farmers and workers and companies to do business in Europe (U.S. has a $151 Billion trade deficit), and then they want us to happily defend them through NATO, and nicely pay for it. Just doesn’t work!