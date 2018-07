EEUU: inmigrantes visitaban a su yerno en base militar y terminan en manos de ICE 

En Estados Unidos las políticas contra los inmigrantes son cada vez más duras, debido a que se han convertido en un blanco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ser deportados. Esa realidad la vivió una pareja que lleva 20 años viviendo en Nueva York y hoy podrían ser expulsados del país.

Concepción y Margarito Silva son una pareja de inmigrantes mexicanos que llevan dos décadas viviendo en Brooklyn, quienes nunca imaginaron que una visita a su hija y yerno en una base militar les podría costar su estadía en el país.

Eduardo Silva, hijo de la pareja, reveló que ambos fueron a la base Frot Drum el 4 de julio con la intención de celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos; sin embargo, la policía militar terminó deteniéndolos en las puertas de la base y llamó a la Patrulla Fronteriza.

Los agentes revisaron sus identificaciones y cuestionaron su legalidad, por ello los trasladaron a un centro de detención federal para inmigrantes ubicado a cientos de kilómetros a distancia.

El hijo de la pareja precisó que sus padres llegaron desde México como indocumentados, pero en el 2007 recibieron un permiso de trabajo oficial del Departamento de Trabajo, además ambos cuentan con carnés de identidad de la ciudad de Nueva York válidos, y que ya los habían usados para acceder a la base en otras ocasiones.

A Mexican couple was turned over for deportation this week when they tried to visit a New York military base to celebrate the Fourth of July with their son-in-law, who is an army officer. They had lived in Brooklyn for decades. https://t.co/4cZmrWa62C pic.twitter.com/IuWSg7yTDG