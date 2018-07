Adolescente de 17 años será la primera persona en pisar Marte [VIDEO]

Alyssa Carson es la adolescente de 17 años que tendrá la misión de explorar Marte y convertirse así en la primera persona en pisar el suelo marciano.

Alyssa es un chica prodigio de origen estadounidense que a su corta edad ya se encuentra trabajando para la NASA. Ella acudía desde los 7 años a los campamentos espaciales que organiza la agencia en Huntsville, Alabama; Quebec, Canadá; e Izmir, Turquía. La adolescente del estado de Lousiana no se perdió ni un solo campamento.

El diario The London Free Press, señala que el viaje a Marte está previsto para 2033, por lo que la joven cumplirá 32 años allí. La misión que tendrá será la de cultivar el planeta rojo y prepararlo para su colonización por un periodo de 2 a 3 años.

This 17-Year-Old Could Be The First Human To Go To Mars https://t.co/A1GXPkO1CY via @ladbible