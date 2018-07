Argentina: impactante reacción de una niña que salvó a su familia de 3 delincuentes

Una pequeña de 11 años se convirtió en una heroína, debido a que logró salvar a su familia de un asalto al percatarse que tres sujetos ingresaron a su vivienda. La pequeña llamó rápidamente al 911 y decidió resguardarse hasta que la policía llegara.

El impactante suceso tuvo lugar en Vélez Sarsfield al 100 en Argentina, el pasado miércoles al mediodía, cuando la madre salió de la vivienda para entregar un certificado al colegio, dejando sola a su hija. "La dejé sola diez minutos porque ella está en reposo, con neumonía. Cuando llegué a la puerta del colegio, me llegó una llamada suya. Me dijo: 'Mami, vení rápido que están entrando tres chorros'", comentó Eva al canal Todo Noticias.

Según los medios de la zona, al parecer a los pocos minutos que la mujer abandonó la vivienda, la pequeña escuchó ruidos extraños y vio cómo 3 sujetos intentaban romper la puerta de su casa. Al ver la amenaza, cogió el teléfono y llamó de inmediato al 911, luego llamó a su mamá para alertar de lo que estaba pasando y se resguardó en su habitación.

Al ver que los delincuentes estaban dentro, se deshizo del teléfono para que no lo descubrieran. Uno de los asaltantes , de 15 años, la atrapó y le prometió que no la lastimarían, mientras que sus cómplices adultos revisaban toda la casa en busca de dinero y objetos de valor, ambos tenían antecedentes por robo.

Minutos más tarde, cinco unidades del Comando de Patrullas de Quilmes Este se hicieron presentes en el lugar y los asaltantes intentaron huir por la casa de uno de los vecinos, pero terminaron detenidos por los oficiales.

"Cuando llegué con mi hijo más grande ya había un móvil policial en la puerta. Tenían armas y estaban entrando", indicó Eva, quien confirmó el buen estado de su hija, además reveló estar sorprendida por la serenidad de su hija, quien recordó lo que le enseñó cuando existan situaciones así.

La mamá de la menor reveló a las autoridades que los tres sujetos ingresaron por encargo de su expareja. "No tengo ninguna duda. El menor de los ladrones le admitió a mi nena que los había mandado Sebastián Castro, el padre de mi hija menor, a quien no puedo ver hace dos meses. Nos separamos hace un año y medio y estamos en medio de un juicio por alimentos. Ya me venía amenazando", comentó, por lo que podría tratarse de una venganza.