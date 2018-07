Facebook: funeraria ofrece insólito regalo si Brasil pierde ante Bélgica [FOTOS]

El Mundial de Rusia 2018 está en su mejor momento al definirse a los equipos que pasarán a la semifinal, por ello la emoción embarga a millones de hinchas en el mundo. Ante la gran fiesta del fútbol, una funerario decidió sumarse a las celebraciones, por ello realizó un insólito ofrecimiento en Facebook si su país logra salir victorioso en el duelo de Brasil vs Bélgica.

Se trata de una funeraria Belga que se dejó contagiar por la emoción del mundial, por ello decidió ofrecer un ataúd gratis al primer belga que fallezca si Bélgica triunfa sobre Brasil en su duelo por la clasificación a la semifinal. El ofrecimiento se viralizó en Facebook y generó una serie de reacciones por parte de los usuarios.

"En caso de victoria de los 'Diablos Rojos' esta noche, la funeraria Centre Ardenne ofrece al primero que fallezca el servicio fúnebre con el ataúd impreso en sus colores en un radio de 50 kilómetros", dice el insólito ofrecimiento publicado en la página del dueño de la funeraria.

El responsable de la empresa fue identificado como Olivier Titeux, quien explicó a Efe que el servicio que regalarían, en caso triunfe su selección, está valorizado en 3 mil euros y dejó en claro que "el ataúd será el mismo que la firma muestra en el anuncio".

Qué partido nos espera en los Cuartos de Final de Rusia 2018. Brasil vs Bélgica. Neymar vs Eden Hazard. 10 vs 10. DUELO DE PODER. #BEL #Rusia2018 pic.twitter.com/AW6xQ6nqCo