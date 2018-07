Mujer disparó en el rostro a ladrón que intentó robar su auto con sus hijos dentro

Vía Twitter, se dio a conocer la noticia de cómo una mujer le disparó en la cabeza, exactamente en el rostro, a un hombre que intentó robar su auto, el cual tenía dentro a sus dos pequeños hijos.

El impactante hecho ocurrió el 5 de julio en Texas, Estados Unidos, cuando Michelle Booker-Hicks paró en una estación de servicio en Dallas para llenar con combustible su vehículo para poder llegar a su hogar.

Debido al frío de la noche, ella bajó del carro rápidamente dejando a sus hijos de 2 y 4 años en los asientos traseros con la calefacción encendida mientras fue a pagar por lo consumido en caja.

Sin embargo, en cuestión de segundos, su salida familiar se convirtió en toda una pesadilla cuando vio que un hombre sospechoso, identificado como Rickey Wright, se introdujo a su auto.

Michelle no lo dudó dos veces y fue corriendo lo más rápido posible hacia el vehículo hasta que logró subirse en la parte trasera antes que el supuesto facineroso lograra ponerlo en marcha.

Dentro del auto, la madre de familia le increpó su actitud al hombre y le exigió que se detenga, al ver que no obtuvo respuesta, la mujer se abalanzó hacia su guantera del auto para sacar una pistola y dispararle en la cara al delincuente.

Según el relato de Booker-Hicks, ella solo intentaba realizar un tiro de advertencia al ladrón, pero él hizo caso omiso ante el pedido de la mujer.

Después del incidente, Wright impactó el auto contra un poste, llegando rápidamente la policía y una ambulancia para verificar el estado de salud de todos los implicados.

Police: Mom shoots carjacker trying to steal car with her kids inside https://t.co/1itJXVGnNz pic.twitter.com/bbJXPhxdeI