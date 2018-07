Ecuador: Masiva marcha de apoyo a Correa fue bloqueada por la policía

Las calles del centro de la capital ecuatoriana fueron abordadas por una multitudinaria marcha de apoyo al expresidente Rafael Correa, tras expedir Ecuador la petición judicial de arresto contra él a la Interpol.

PUEDES VER: Ecuador entrega nota de protesta a Venezuela y Bolivia por solidarizarse con Correa



"Indígnate Ecuador" fue el eslogan que motivó a miles de simpatizantes de Correa a salir a las calles, en una marcha que recorrió un trayecto desde el céntrico Parque del Arbolito y trató de alcanzar la Plaza Grande, donde se encuentra la sede de la presidencia y se topó con retenes policiales que les cerraron el paso.



La Policía antidisturbios bloqueó el paso a los manifestantes desde dos direcciones, y lanzó gases lacrimógenos para tratar de alejarlos.



Gabriela Rivadeneira, asambleísta y una de las pioneras del movimiento político "Revolución Ciudadana", dijo que con esta protesta quieren no solo apoyar a Correa, procesado en su país en un caso de secuestro, sino también mostrar la "traición" del actual presidente Lenín Moreno al programa de Gobierno con el fue elegido en 2017, con el apoyo de Correa.



"Moreno dio las espaldas a un proceso que debe dar respuestas económicas, productivas y que ahora vemos absolutamente abandonado", manifestó a los medios la asambleísta, que lideraba la marcha de protesta.



"Moreno marioneta de la derecha corrupta", "Todos somos Correa", "Yo no vote por esto", eran algunas de las consignas que llevaban los manifestantes, muchos con banderas de Ecuador y gorras del Che Guevara.



En cuanto al caso judicial del exmandatario, sobre el que pesa una petición a la Interpol para su arresto por desacato de medidas cautelares, la asambleísta aseguró que irán hasta las últimas instancias internacionales para apoyarle y que la concentración es el inicio de una reorganización popular.



En la protesta destacaban además varios edificios miniatura de cartón que representaban a los ministerios de los que el actual Gobierno ecuatoriano ha despedido a miles de personas dentro de un plan de reajuste presupuestario.



En ese sentido, la protesta, según una simpatizante de Correa que declinó identificarse, es un "reclamo" del pueblo ecuatoriano a la forma en la que está gobernando Moreno.



"Este presidente ha entregado en bandeja de oro nuestro Ecuador, nuestra patria, a la derecha ecuatoriana", afirmó.



Por su parte, Marcela Aguiñaga, asambleísta y correligionaria de Rivadeneira, dijo que el actual Gobierno "ha traicionado la confianza del pueblo y gobierna con un plan que no fue votado por el pueblo ecuatoriano".



Correa, que reside en Bélgica desde hace más de un año, no tiene intenciones de regresar al país por considerar que está siendo víctima de una persecución política y su futuro depende ahora de la respuesta que Interpol dé a Ecuador sobre el requerimiento de arresto y extradición.



Ello después de haber sido vinculado penalmente en el caso de intento de secuestro de Fernando Balda en Bogotá, en agosto de 2012, y tras no haberse presentado en Quito el 2 de julio como lo había requerido la Corte Nacional de Justicia. EFE