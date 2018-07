Impacto en Argentina por video íntimo de Nahir Galarza: es el más buscado en internet

Un tribunal de Argentina condenó esta semana a cadena perpetua a Nahir Galarza, de 19 años, por haber asesinado en diciembre pasado a su novio Fernando Pastorizzo, de 20 años, con la pistola de su padre policía.

El caso ha remecido a este país y ha causado un gran morbo que alcanzó su punto más álgido el 11 de junio pasado. Ese día, durante el juicio, se anunció que existía un video de la joven y Pastorizzo manteniendo relaciones sexuales y se quiso mostrar el material ante el Tribunal.

Minutos después, las búsquedas en internet colocaron la frase 'video Nahir Galarza' en el top de los ránkings. Desde ese momento, figura como tendencia en la web de pornografía Xvideos.com, y Google Trends registró un pico para el término que se repitió el martes pasado cuando se conoció la condena a prisión perpetua.

La prensa local ha reaccionado con asombro al conocer que, en medio del drama que va envolviendo este crimen, toda una cadena se ha formado a través de Whatsapp entre miles de jóvenes que preguntan por la existencia del video sexual, según indica Infobae.

Un video de una escena sexual con un joven que se parece en algo a Pastorizzo y una chica que no se parece en nada a Nahir se ha viralizado entre usuarios argentinos. Este video supera las 520 000 visitas en el sitio pornográfico antes mencionado.

El video no existe en internet

El material sexual del que se hizo mención en el juicio no existe en internet. Es más, las imágenes no fueron exhibidas por la sala, y es que Nahir amenazó al fiscal Sergio Rondoni Caffa con quitarse la vida para que no lo hiciera. “¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide”, le dijo la joven.

La reproducción del material había sido pedida por el abogado de la familia Pastorizzo, Juan Carlos Peragallo. El archivo dura unos dos minutos y se encontró durante el análisis del teléfono del joven asesinado.

La defensa de la víctima pidió que se proyecte el video porque reforzaría su tesis. "No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Sólo nos veíamos de madrugada para tener sexo", había declarado la joven en una de las audiencias. Sin embargo, de acuerdo TN.com.ar, fuentes señalaron que en la filmación sexual se puede ver que fue grabada a la tarde en una habitación de la casa de Galarza. De esta forma, el argumento de la chica quedaría desestimado. Además, probaría que sí sostenían una relación sentimental.

No obstante, los integrantes del Tribunal consideraron que no era necesario mostrarlo y, en cualquier caso, lo observarían en privado.

"El video no debería salir a la luz pública porque no hay copia. Es imposible que se filtre", declaró a La Nación una de las personas que tuvo acceso al mail de la víctima. Agregó que la única versión del archivo está alojada en "la nube", a la que solo se puede acceder a través del mail de Fernando Pastorizzo. Solo el juez, las dos querellas y la defensa de Galarza tienen en su poder la contraseña del correo desde el cual se puede acceder a las imágenes.