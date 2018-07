EEUU: robó auto con dos niños dentro y la madre le disparó en la cabeza [VIDEO]

En Estados Unidos un estremecedor caso invadió los portales, debido a que una mujer rescató a sus dos niños de las manos de un delincuente que pretendía llevarse el vehículos con ellos dentro, sin imaginar que la madre contaba con una pistola.

El impactante hecho tuvo lugar en Dalas, Texas, donde una mujer se bajó de su camioneta en el estacionamiento de una gasolinera el miércoles al promediar las 10 pm. Los dos pequeños estaban en el interior, cuando de un momento a otro un hombre se subió al asiento del conductor e intentó robar el vehículo, según indicaron las autoridades.

Al ver lo que ocurría, la madre no lo pensó dos veces e ingresó de inmediato al auto y le pidió al sujeto que se detuviera; sin embargo, él no reconoció su advertencia y continuó con el asalto. La mujer no lo pensó dos veces y sacó su arma de fuego de la guantera y terminó disparando en la cabeza.

Tras el disparo, el sospechoso terminó estrellando el carro contra un poste de luz y fue trasladado por las autoridades al hospital, donde determinaron que sus heridas eran leves. Las primeras investigaciones determinaron que se trataba de Ricky Wright de 36 años, a quien se le acusa de retención a la fuerza y uso no autorizado del vehículo.

Gracias a la rápida acción de la mujer, quien logró proteger a sus hijos, ninguno de ellos resultó herido. La madre decidió presentar también cargos por intento de secuestro infantil, con la intención de buscar una condena contra Wright a raíz del aterrador momento que vivieron.